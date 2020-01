Gol Mostarca Željka Muse koji je odveo Hrvatsku u finale Eura

Pogodak za prolazak u finale postigao je Mostarac Željko Musa pet sekundi prije kraja susreta, piše “Avaz“.

Domagoj Duvnjak sa osam i Igor Karačić sa šest golova predvodili su Hrvatsku, dok Norveškoj nije bilo dovoljno ni 10 pogodaka Sandera Sagosena.

Hrvatska će u finalu u nedjelju od 16:30 sati igrati protiv pobjednika drugog polufinala, u kojem od 20:30 sati igraju Španija i Slovenija.

Zeljko Musa's third goal of the tournament – and the one which really counts!@HRStwitt 🇭🇷#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/ZxruhSscMU

— EHF EURO (@EHFEURO) 24. siječnja 2020.