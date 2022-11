Jusuf Nurkić i košarkaši Portlanda doživjeli još jedan poraz

Jusuf Nurkić i košarkaši Portlanda doživjeli su još jedan poraz ove sezone i to kod kuće od LA Clippersa rezultatom 118:112.

Ekipe su se nekoliko puta smjenjivale u vodstvu, ali na kraju su slavili gosti. Bh. košarkaš Jusuf Nurkić je bio blizu triple-double učinka. Utakmicu je završio sa 13 poena, 10 skokova i 7 asistencija, te je ta samo tri asistencije ostao uskraćen za drugi triple-double u karijeri, piše Avaz.

🔥 Norman Powell DOMINATED Q4, going off for 22 PTS (7/9 FGM) to lead the @LAClippers to victory after being down as much as 18 points!@npowell2404: 32 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/BmtyBLdUBD

— NBA (@NBA) November 30, 2022