Evo šta je natjeralo Luku Dončića da raskine vjeridbu sa Anamarijom: Ovo je pravi razlog

Košarkaš je nedavno javno potvrdio da je raskinuo vjeridbu, što je iznenadilo NBA zajednicu, jer je Anamarija godinama bila njegova najveća podrška i redovno ga bodrila s tribina.

Ipak, mnogima je bilo neobično to što je Dončić najmlađu kćerku vidio samo u porodilištu, dok je stariju ove godine vidio samo jednom.

„Volim svoje kćerke više od svega i činim sve što mogu da budu sa mnom u SAD tokom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno donio tešku odluku da raskinem vjeridbu.“

U javnom obraćanju Dončić je objasnio da je odluka povezana s izazovima oko života na različitim kontinentima i brige o njihovim kćerkama. Naglasio je da mu je sreća djece i dalje najvažnija.

„Sve što radim je za sreću mojih kćerki i uvijek ću se boriti da budem s njima i pružim im najbolji mogući život.“

NBA zvijezda ima dvije kćerke sa Anamarijom: Gabrijelu, rođenu u novembru 2023. godine, i Oliviju, koja je rođena u decembru 2025. u Slovenia. Prema navodima medija, Anamarija se 2025. godine vratila u Sloveniju s djecom, dok Dončić od tada pokušava pronaći način da više vremena provodi s njima u United States tokom NBA sezone.

Zahtjev za izdržavanje djece

Dodatnu pažnju javnosti izazvala je vijest da je Anamarija podnijela zahtjev za izdržavanje djece, kao i za pokrivanje troškova advokata. Navodi se da se spor ne odnosi na starateljstvo, već prvenstveno na finansijska pitanja vezana za izdržavanje djece.

Prema pojedinim informacijama, Dončić je za taj zahtjev saznao tek kada je postao javno poznat.

Glasine o preljubi

U međuvremenu su se pojavile i glasine da je Dončić navodno prevario Anamariju s glumicom Madelyn Cline. Priče su počele nakon što su korisnici društvenih mreža primijetili da košarkaš prati glumicu na Instagramu. Iako nema potvrde o bilo kakvoj vezi, to je bilo dovoljno da se pojave nagađanja kako je do problema u vezi došlo dok je Anamarija bila trudna.

Prema tim pričama, upravo zbog toga je Slovenka napustila Dončića i vratila se u domovinu kako bi tamo rodila dijete.

Šta je navodno dovelo do raskida

Prema pojedinim izvještajima, tenzije su dodatno porasle tokom posjete bolnici u Sloveniji, nakon rođenja njihove druge kćerke Olivije 15. decembra 2025. godine.

Dončić je tada propustio utakmicu protiv Toronto Raptors kako bi prisustvovao rođenju djeteta. Navodno je planirao da nakon toga stariju kćerku Gabrijelu povede sa sobom u SAD, ali je tokom posjete bolnici došlo do ozbiljnog neslaganja.

Prema medijskim navodima, rasprava je bila toliko burna da je morala intervenirati policija, iako nije utvrđeno postojanje krivičnog djela. Vjeruje se da je to bio i posljednji put da je Dončić vidio svoje kćerke. Nakon toga je, kako se navodi, zatražio pravnu pomoć preko sudova u Sloveniji.

Ljubav koja je počela u tinejdžerskim danima

Mnogo prije nego što je postao jedna od najvećih zvijezda NBA lige, Luka Dončić je gradio stabilnu vezu s Anamarijom Goltes. Upoznali su se još kao djeca tokom boravka u Croatia, a zvanično su započeli vezu 2016. godine.

Tokom godina uspijevali su održavati vezu na daljinu, dok je Anamarija često bila uz njega na utakmicama i javnim događajima.

Dončić ju je zaprosio 7. jula tokom putovanja u Sloveniju, simbolično birajući datum koji se poklapa s brojem njegovog dresa – 77. Par je kasnije dobio dvije kćerke, Gabrijelu i Oliviju, i gotovo deceniju gradio zajednički život.

