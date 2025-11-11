Bosna večeras u Španiji traži pobjedu za prolaz dalje

Bosna se nalazi u sjajnoj formi gdje su vezali četiri pobjede te na gostovanje Murciji idu puni samopouzdanja.

Međutim, Španci su takođe u odličnoj formi jer su i oni u odličnoj formi jer su vezali pet pobjeda u nizu, čak dvije protiv Euroligaša, Barcelone i Baskonije.

Studenti su prvi meč pobijedili sa 87:72, pa tako brane i tu prednost,pišu Vijesti

Ekipa Muhameda Pašalića ukoliko ostvari pobjedu bilo kojom razlikom donosi plasman u narednu rundu, dok bi Španci samo ukoliko trijumfuju sa 16 i više razlike imaju obezbijeđen plasman u iduću fazu takmičenja.

Podsjetimo, meč je na programu od 20:30.

Facebook komentari