Džanan Musa nakon poraza od Poljske: Vratit ćemo se jači

Objavljeno prije 7 minuta

Iako rezultat nije bio na strani naših košarkaša, emocija, borbenost i ponos kojim su igrali ostaće duboko urezani u pamćenje navijača

Bosna i Hercegovina je završila svoj nastup na Eurobasketu, nakon poraza od reprezentacije Poljske u osmini finala.

Iako rezultat nije bio na strani naših košarkaša, emocija, borbenost i ponos kojim su igrali ostaće duboko urezani u pamćenje navijača.

Nakon utakmice, bh. reprezentativac Džanan Musa oglasio se putem društvenih mreža.

– Ne postoje riječi kojima se može opisati osjećaj ponosa. Pisat će se knjige o jednoj maloj naciji koja ima ogromnu ljubav prema svojoj Domovini. Vratit ćemo se jači – napisao je.


