Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine slavila je pobjedu na Eurobasketu nad selekcijom Grčke rezultatom 80:77

Zmajevi su tako došli do svog drugog trijumfa na ovom prvenstvu Evrope nakon što smo u prvom kolu nadigrali Kipar nakon čega su uslijedili porazi od Španije i Italije.

Mnogi su stručnjaci predviđali još jedan neuspjeh bh. tima, ali igrači Adisa Bećiragića nisu mislili tako. Odigrali su svoju najbolju utakmicu na turniru i upisali zlata vrijedan trijumf.

Nismo počeli dobro budući da su Grci u prvoj četvrtini vodili sa 11 razlike, da bi u drugoj dionici porasla i na 13 koševa prednosti.

Međutim, uslijedila je prava rapsodija Zmajeva koji prave seriju 18:0 i prelaze u vodstvo. Na poluvremenu smo imali plus šest.

Gdje smo stali u prvom nastavili smo u drugom dijelu. Sjajna odbrana i neuporedivo bolji šut za tri poena su nam bili od velike pomoći, pa smo u pojedinim trenucima imali i ogromnih plus 12.

U posljednjoj dionici Grci su se primakli rezultatski, ali su naši momci skupili dovoljno znanja i sreće i upisali jednu od najvećih pobjeda ikada.

Najefikasniji u našim redovima bili su Nurkić i Roberson sa po 18 poena. Kod Grka su prednjačili Dorsey sa 14 i Sloukas sa poenom manje.

Naredni meč naši Zmajevi igraju za dva dana protiv Gruzije u terminu od 14 sati i upravo će ovaj meč dati odgovor na pitanje koja će od ove dvije selekcije proći u osminu finala,pišu Vijesti

