Zmajevi danas sa Belgijom u Skenderiji

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će od 18 sati u dvorani Skenderija ugostiti selekciju Belgije.

To će ujedno biti posljednji test za selekciju Zmajeva pred predstojeće Evropsko prvenstvo koje počinje 27. augusta, piše Sportsport.ba.

Brojni problemi, povrede, ali i dojam da se ovog ljeta moglo više napraviti je rano stigao brojne navijače košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

“Koga nema, bez njega se mora”, često je rečenica koju je u medijskim nastupima iznosio Adis Bećiragić.

Na kraju, što zbog povreda, što zbog generalno situacije roster za EuroBasket izgleda ovako:

Jusuf Nurkić Utah Jazz (NBA)

John Roberson Al Ahly (Egipat)

Amar Alibegović Trapani Shark (Italija)

Edin Atić Bosna BH Telecom (BiH)

Miralem Halilović Bosna BH Telecom (BiH)

Amar Gegić Slobodan igrač

Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław (Poljska)

Aleksandar Lazić Slobodan igrač

Adin Vrabac NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Mađarska)

Adnan Arslanagić Slobodan igrač

Kenan Kamenjaš Dubai Basketball (ABA Liga/EuroLeague)

Tarik Hrelja KK Student Igokea (MaxBet liga BiH)

Jasno je da je ovaj roster vjerovatno uz nešto drugačiju situaciju sa povredama, otkazima i pričom o kojoj već svi znaju sve mogao izgledati dosta drugačije.

Ipak, ovih 12 momaka su oni koji su predstavnici Bosne i Hercegovine, te koliko god bilo opstrukcija i određenih osporavanja, oni su zaslužili barem časnu i bezrezervnu podršku.

Očekivanja su kod pojedinih navijača naglo splasnula, ali pred EuroBasket jedna scena i rečenica iz čuvenog filma “Montevideo, Bog te video” se neprestano “vrti” u glavi.

“Možda sam lud, ali vam vjerujem.” Otprilike to je stav kakav bi bio poželjan da ima cijeli navijački korpus košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Na kraju dana košarka ostaje najuspješniji kolektivni sport u Bosni i Hercegovini poslije sjedeće odbojke. Ovo je novo Evropsko prvenstvo i nova prilika da konačno odemo u već odavno zasluženi drugi krug.

Podsjetiću, da je košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, još uvijek jedina selekcija u historiji EuroBasketa koja sa tri pobjede nije prošla u drugi krug zbog koš razlike i onog nesretnog meča sa Litvancima.

Prošli EuroBasket falilo je jako malo. Pobjeda protiv Slovenije je otvorila oči mnogima, dala nadu cijeloj naciji, ali preko Francuza i Litvanaca se nije moglo, a protiv Nijemaca, blago je reći da ni sudije “nisu dale”.

EuroBasket 2025

Podsjećanja radi, Bosna i Hercegovina se nalazi u grupi sa Kirpom, Španijom, Italijom, Grčkom i Gruzijom.

Košarkaški Zmajevi će turnir otvoriti susretom protiv Kipra u četvrtak 28. augusta u dvorani u Limassolu od 20:45.

Nama ne ostaje ništa više nego da poželimo Zmajevima sreću kako večeras, tako i na EuroBasketu.

Facebook komentari