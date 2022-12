Ronaldove suze i jecaj za kraj snova o tituli prvaka svijeta

Senzacionalni Maroko uspio je nakon Španije izbaciti i Portugal i tako se plasirati u polufinale Svjetskog prvenstva, što je najveći uspjeh afričkog nogometa.

Istovremeno, Maroko je zaključio snove Cristiana Ronalda o tome da će postati svjetski prvak s Portugalom. Jasno je, peto prvenstvo bit će mu i posljednje na kojem je zaigrao.

Stoga, ne čude suze i jecaj koje su obišle svijet. Ronaldo je odmah nakon posljednjeg sudijskog zvižduka otrčao u svlačionicu uplakan i nije mogao kontrolisati emocije.

Iako još uvijek nije donio konačnu odluku, teško je očekivati da će slavni Portugalac još koji put zaigrati za reprezentaciju, a posebno nakon brojnih optužbi i navoda o svađi u reprezentaciji.

Bez obzira na to da li ga volimo ili ne, bilo je lijepo gledati ga na svjetskim prvenstvima. Ukupno je postigao osam golova na pet svjetskih prvenstava i postao je prvi igrač kojem je pošlo za rukom da na pet različitih Mundijala zapiše svoje ime u listu strijelaca. prneosi “Klix“.

Life is so harsh. Cristiano Ronaldo, please don't 💔 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DuQwLevJkn

— Farid Khan (@_FaridKhan) December 10, 2022