Slavićemo tvoje ime dok u nama srce bije: Edin Džeko se oprostio od Osima

Kapiten fudbalske reprezentacije Edin Džeko na svom je Facebook profilu poručio: “Legende nikada ne umiru. ”

“Ostavka je, ovako, najdirektnija stvar, da kaže čovjek: odlazim i gotovo je. Opet vam kažem, a to sam već ponovio, da ne vjerujem da mogu da idem, niti ću ići, ni u Firencu ni u Švedsku. Sve što mogu da napravim, ovako ljudski, i ako me neko bude pitao, tu nema problema nikakvih, to je moj privatni gest, a vi ga možete protumačiti kako hoćete… To je neka moja lična odluka, a ja neću da govorim radi čega i da objašnjavam, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo, i ono jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.” citirao je Džeko riječi Ivice Osima prilikom davanja ostavke na mjesto selektora fudbalske reprezentacije Jugoslavije.

Od Osima se oprostio i FK Sarajevo, najveći sportski rival.

“Danas nas je napustio Ivica Osim, veliki rival na terenu, a izvan njega veliki prijatelj. Počivaj u miru Švabo” stoji u objavi FK Sarajevo prneosi “N1“.

