Koliko je novca Mino Raiola zaradio kao nogometni menadžer

Jedan od najvažnijih likova u svijetu nogometa, ali koji nije u centru pažnje, bio je menadžer Mino Raiola, poznat po tome što je vodio karijere zvijezdama poput Zlatana Ibrahimovića, Paula Pogbe, Marija Balotellija ili Erlinga Haalanda. Preminuo je jučer, a svjetski mediji su istražili njegovu neto vrijednost.

Raiola je rođen u Salerni u južnoj Italiji 1967., ali godinu kasnije njegova se porodica preselila u Haarlem (Nizozemska). Na fakultetu je upisao pravo i igrao nogomet za omladinsku ekipu Haarlema koju je napustio s 18 godina kako bi postao menadžer, piše Klix.

U tom poslu je počeo radeći u kompaniji sportskih agenata Sports Promotions, učestvujući u transferima nizozemskih igrača u italijanske klubove kao što su Frank Rijkaard, Wim Jonk i Dennis Bergkamp.

Raiola, menadžer nogometnih zvijezda

Međutim, odlučio je postati samostalan i njegov prvi veći transfer bio je onaj Čeha Pavela Nedveda iz Sparte Prag u Lazio. Nogometaša visokog profila koje je predstavljao Raiola bilo je sve više, od Ibrahimovića do Pogbe kojeg je 2016. godine prodao iz Juventusa u Manchester United za 140 miliona dolara. Tada je dobio proviziju od 26,4 miliona dolara.

Raiola je sklopio ugovore za više od 847,7 miliona dolara i obično je naplaćivao proviziju za svaki transfer svojih igrača blizu 10 posto. Imao je milionske posjede u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama i govorio je sedam jezika – italijanski, engleski, njemački, španski, francuski, portugalski i nizozemski.

Nakon što je hospitalizovan u četvrtak, kružile su glasine o Raiolinoj smrti, ali sam menadžer demantovao je natpise medija.

“Trenutni zdravstveni status za one koji se pitaju: Ljut sam jer su me drugi put u četiri mjeseca sahranili”, napisao je Raiola na Twitteru.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

