Ronaldo objavom na Twitteru razljutio navijače Barcelone

Kristijano Ronaldo (Cristiano) bio je junak Juventusa u sinoćnjem susretu posljednjeg šestog kola na Kamp Nou protiv Barcelone, u kojem je postigao dva gola i odveo svoj tim do pobjede (0:3) i prvog mjesta grupe G.

Portugalac je večeras na Twitteru objavio fotografijua Praznog Kamp Noua i ironični poručio da mu fale navijači, prenosi “Avaz“.

To je naljutilo pristalice katalonske momčadi, koji su njegovu objavu shvatili kao provokaciju.

– Svima nam nedostaju navijači na stadionima i nadam se da će se to brzo promijeniti. Ipak, do tada se šou mora nastaviti – poručio je Ronaldo.

We all miss the supporters in the stadiums and hopefully things will change very soon… But until then, the show must go on!😉 pic.twitter.com/ppLEVWFcmJ

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 9, 2020