Džeko večeras protiv Napolija prvi put u početnom sastavu nakon 28 dana

“Džeko je spreman, igrat će od početka. Mancini i Ibanez su trenirali, velika je šansa da ćemo ih vidjeti i na terenu. Henrikh Mkhitaryan i Pedro ne trebaju previše odmora, oduševljeni su poput djece”, rekao je trener na konferenciji za medije.

Našem napadaču ovo će biti prvi meč od starta još od 1. novembra kada je igrao 90 minuta protiv Fiorentine.

Džeko je potom bio na klupi u duelu Evropske lige s Clujom, a potom je bio pozitivan na koronavirus. prenosi “Klix”

Zbog izolacije u kojoj se nalazio propustio je gostovanje Genovi, potom utakmice za reprezentaciju BiH koje smo igrali sredinom novembra, ali i nedavni meč protiv Parme.

Ove sezone u Seriji A je postigao tri pogotka u pet nastupa, a priliku za povećanje skora imat će večeras u meču koji se igra na stadionu San Paolo s početkom u 20:45 sati.

Paulo Fonseca confirms Edin Dzeko will start for Roma against Napoli tomorrow, while he is hopeful Gianluca Mancini and Roger Ibanez can also play https://t.co/kE9k92sem4 #ASRoma #Napoli #SerieA #NapoliRoma #SerieATIM pic.twitter.com/UTBRASgC5v

— footballitalia (@footballitalia) November 28, 2020