Nakon prvog poluvremena prvog polufinalnog meča Lige prvaka, PSG protiv Leipziga vodi s 0-2.

Do prvog pogotka PSG je došao u 13. minuti, a strijelac je bio Marquinhos.

Za vodstvo od 2:0 pobrinuo se Di Maria u 42 minuti.

U 56. minuti, mrežu Leipziga je za konačnih 3:0 pogodio Juan Bernat, a do kraja meča, Parižani su mogli doći do još nekog gola, no nisu imali ni sreće, prenosi “Source“.

