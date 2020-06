Bivši bh. reprezentativac nasmijao novinare: Samo nemojte reći mojoj ženi…

U duelu dva najveća slovenska kluba Viole su poražene s 1:0.

Slovenski novinari pitali su Jakirovića zbog čega je sportski direktor Oliver Bogatinov prisustvao konferenciji za medije uoči ovog susreta.

– Klub je odlučio da na konferenciji za medije bude sportski direktor i to je to. Zašto je to važno? Klub je tu da odlučuje o tim stvarima. Mene zanima samo teren – rekao je Jakirović.

Nekadašnji veznjak kazao je kako nije imao pojma da ga novinari prate po Mariboru.

– Iskreno, nemam problema sa tim da me pratite, ali nemojte samo to reći mojoj ženi – poručio je strateg Maribora,piše Faktor.

