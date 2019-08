Bivši reprezentativac SAD-a preminuo u 35. godini života

Osim za Colorado igrao je za Houston Dynamo, LA Galaxy, a nastup za reprezetnaciju upisao je protiv Haitija na CONCACAF Gold Cupu, piše “Radio Sarajevo“.

Prema izvještajima medija u Sjedinjenim Američkim Državama Clark je pretrpio srčani udar.

Odigrao je 138 utakmica u MLS-u, a upisao je 15 golova pored svog imena.

The Colorado Rapids organization mourns the loss of former player and Colorado native Colin Clark. We would like to express our deepest sympathies to Colin's friends and family. pic.twitter.com/Q2Clzf3wcU

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) 27. kolovoza 2019.