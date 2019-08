Bivši direktor Juventusa: “Edin Džeko će bez obzira na novi ugovor možda otići iz Rome”

Advertisements

Džeko je u jeku špekulacija oko odlaska u Inter na kraju ipak produžio vjernost Romi do 2022. godine, te je tim činom stavio tačku na priče oko njegovog odlaska iz Rima. Ipak, prema mišljenju bivšeg direktora Juventusa, produženje ugovora uopšte ne znači da kapiten reprezetnacije BiH neće napustiti Romu, piše “Klix“.

On je rekao da Roma na taj način možda želi izvući više novca od potencijalnih kupaca i da sada imaju lakši način da osiguraju razmjenu Džeko-Icardi ili da dovedu Higuaina u Rim.

“Potpis novog ugovora Džeke s Romom je, prema mom mišljenju, prava stvar za klub. Ipak, to ne znači da Edin neće napustiti Rim i da to možda nije način da uzmu više novca od njegove prodaje. S druge strane, mislim da će ostati u Romi, ali da još uvijek treba sačekati, jer lagano može doći do razmjene Džeko-Icardi ili do toga da Higuain dođe u Rim umjesto njega“, kazao je Moggi.

Džeko je nakon produžetka saradnje rekao da je oduševljen zbog činjenice da će još tri godine ostati u Romi, a od kluba je dobio i poboljšani ugovor prema kojem će zarađivati pet miliona eura po sezoni.

