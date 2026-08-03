Iran demantovao Trampa i poručio: “Nema pregovora s Amerikom dok traje agresija!”

Iran trenutno ne vodi pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, a razgovori s Omanom odnose se isključivo na uspostavljanje privremene sigurne rute kroz Hormuški moreuz, izjavio je portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmaeil Bagei.Bagei je poručio da eventualni dogovor s Omanom ne znači automatsko ponovno otvaranje moreuza, jer će, kako je naveo, “situacija ostati nepromijenjena dok se nastavlja američka agresija”.

On je dodao da Iran s Omanom razgovara o stvaranju nove rute kroz Hormuški moreuz koja bi imala odvojene pravce za ulazak i izlazak brodova.

Trampova najava

Reakcija iz Teherana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da će pregovori s Iranom početi u ponedjeljak, nakon što je odlučio odgoditi nove velike napade na tu zemlju kako bi pokušao postići dogovor.

– Naravno da ne žele biti napadnuti. Znali su obim napada jer su vidjeli kako se priprema – rekao je Tramp novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One.

– Sada s njima razgovaramo u obliku pregovora. To počinje sutra poslijepodne – kazao je američki predsjednik, ne otkrivajući dodatne detalje o mjestu održavanja razgovora niti učesnicima,piše Avaz

Prijetnja velikim napadom

Tramp se u subotu povukao od prijetnji velikim napadom na Iran, za koji je ranije tvrdio da bi bio najveći od Drugog svjetskog rata. Tada je rekao da postoji okvir za mogući dogovor.

– Trebalo bi mnogo, mnogo godina da se to ikada obnovi, ako bi uopće bilo moguće. Ne mislim da bi se to moglo izgraditi – izjavio je Tramp govoreći o mogućim posljedicama napada.

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