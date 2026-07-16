Pokrenuta istraga zbog sumnje u namještanje utakmica na Svjetskom prvenstvu

Prema pisanju francuskog medija RMC Sport, otvorena je istraga zbog sumnje u namještanje utakmica i neuobičajene uplate povezane s klađenjem tokom trajanja turnira.

U izvještaju Vijeća Evrope navedeno je nekoliko slučajeva koji su ocijenjeni kao posebno sumnjivi i koji će biti predmet dodatne analize.

Među situacijama koje su privukle pažnju istražitelja nalazi se crveni karton koji je reprezentativac Južne Afrike Themba Zwane dobio na utakmici protiv Meksika.

Sumnju je izazvala i neuobičajeno velika uplata veća od 4,5 miliona dolara na neriješen rezultat utakmice između Španije i Zelenortskih Ostrva, izvršena prije početka tog susreta.

Pod povećalom se našla i VAR odluka na utakmici između Saudijske Arabije i Španije, kada je nakon gotovo četverominutne provjere poništen pogodak Ferrana Torresa.

Iako je izvještaj Vijeća Evrope izazvao veliku pažnju, FIFA je zasad odbacila navode o mogućem utjecaju klađenja na rezultate utakmica,pišu Vijesti

Iz svjetske nogometne organizacije poručili su da trenutno ne postoji nijedan konkretan dokaz koji bi pokazao da je sportsko klađenje utjecalo na tok ili ishod utakmica na prvenstvu.

Istraga je tek u početnoj fazi, a naredni period trebao bi pokazati da li je riječ o nekoliko izolovanih slučajeva ili postoji šira organizovana aktivnost koja je mogla ugroziti regularnost najvećeg nogometnog takmičenja na svijetu.

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