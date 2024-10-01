Kraj juna donosi preokret: Ljeto je počelo, a za ova tri znaka stižu najbolji dani u godini

Horoskop za kraj juna donosi Vagi, Strijelcu i Škorpiji najbolje dane leta, a Raku unutrašnju buru. Provjerite šta čeka vaš znak ove nedjelje.

Horoskop za kraj juna

Leto je počelo 21. juna, a već prve letnje noći Vagi, Strijelcu i Škorpiji donose najlakši ritam u godini. Horoskop za kraj juna dijeli karte neravnomjerno, i to je ono što ova nedelja od 22. do 28. juna 2026. zaista jeste.

Dok jedni uživaju u provodu, Rak vodi tihu bitku sam sa sobom. Najveća zamka ove nedelje nije posao, nego sitnice koje umeju da pokvare lepu priču.

Vaga, Strijelac i Škorpija: Zašto baš ova tri znaka vode

Slobodnim Vagama je sada lako kao retko kad. Bilo da ste samo u fazonu provoda ili se pojavio neko zanimljiv, energija nedelje vas gura ka opuštanju. Naročito u petak uveče, kada se najlakše prepustite. Nemojte sami sebi praviti komplikacije, jednostavno uživajte.

Strelcu dinamika u ljubavi prija. Odnos sa voljenom osobom biće živ, pun smeha i sitnih ispadanja iz koloseka koja na kraju donesu zadovoljstvo. Tokom vikenda planirajte nešto spontano, izlet ili večeru bez velikih priprema. Hrabrosti vam, kao i obično, ne manjka.

Škorpiji posao radi i pored sitnih bagova. Ova sedmica je dokaz da funkcionišete više nego dobro čak i kad komunikacija zaškripi. U sredu se očekuje važan dogovor, ali ga ne forsirajte ako vam intuicija šapuće da sačekate dan-dva.

Šta horoskop za kraj juna donosi vatrenim i zemljanim znakovima

Ovnu su se planete zanimljivo namestile. Period je za zaljubljivanje u osobu sa kojom postoji razlika u godinama, ili u priču sličnu onoj kroz koju ste već prošli. Pre nego što uletite, zapitajte se učite li nešto novo.

Lava neki saradnici nerviraju, niti prvi niti poslednji put. Moguće su ozbiljne poslovne promjene do kraja mjeseca. Ne donosite naglu odluku u ljutnji, sačekajte da se prašina slegne.

Biku je sada dobar trenutak za zabavljanje i opuštanje sa bliskim ljudima. Flert i dopadanje su mogući, ali priča ide polako, sloj po sloj.

Djevici je odnos sa partnerom dobar, uz povremene zastoje zbog velikih obaveza s obe strane.

Jarcu zov prošlosti jača, dok poslovno saplitanja u komunikaciji traže rešavanje na dnevnom nivou.

Koji znak ima najtežu nedelju krajem juna?

Rak ima najtežu nedelju. Oseća unutrašnji pritisak, nervozu, možda i blagu anksioznost, a istovremeno nije spreman na otvoren razgovor sa voljenom osobom. Tišina ovde nije rešenje, već odlaganje.

Blizancima posao obećava. Postoji potencijal za početak ozbiljnog dogovora ili važnog projekta, ali tek pošto uklopite mnogo detalja. Bolja organizacija u ponedeljak nosi vas kroz celu nedelju.

Vodoliji je poslovni period aktivan i povoljan, uz dosta preokreta na dnevnoj bazi.

Ribama emotivni period prija, ali vam se čini da partner bespotrebno komplikuje oko nekih tema. Nemojte dozvoliti da vam sitnice kvare sreću, piše krstarica.

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