Proglašena tehničko-tehnološka nesreća na području Mostara…

Na zajedničkoj izvanrednoj sjednici Stožera civilne zaštite Grada Mostara i Županijskog stožera CZ Hercegovačko-neretvanske županije, održanoj u ponedjeljak navečer, donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom poduzeću „Deponija“.

Požar na deponiju i dalje je aktivan, a na terenu su angažirane sve raspoložive snage, doznaje se jutros iz Profesionalne vatrogasne postrojbe (PVP) Mostar.

Kako navode iz PVP-a Mostar, zahvaćeno se područje ne širi, no s požarišta i dalje suklja veliki dim.

Jutros se Mostar probudio obavijen izmaglicom uz jak miris paljevine. Prema posljednjim informacijama o kvaliteti zraka s mjernih stanica Federalnog hidrometeorošlog zavoda, zrak u Mostaru je vrlo zagađen.

Požar na mostarskom deponiju izbio je u ponedjeljak ujutro oko 9 sati, nakon čega se ubrzo proširio te zahvatio skladište, objekte i radne strojeve za reciklažu.

Iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a priopćeno je jutros kako nadležne službe civilne zaštite, vatrogasne postrojbe, medicinske službe, zračne snage (air tractori), Oružane snage BiH te ostale službe zaštite i spašavanja kontinuirano poduzimaju sve potrebne mjere na lokalizaciji požara i sanaciji njegovih posljedica, piše Fena.

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