Poznato koliko će pauzirati Tarik Muharemović nakon crvenog kartona

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u odlučujućoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Katara gotovo sigurno neće moći računati na Tarika Muharemovića, koji je u porazu od Švicarske dobio direktan crveni karton.

Muharemović je isključen u 80. minuti utakmice u Los Anđelesu, nakon što je zaustavio Brela Emboloa (Breel Embolo) u situaciji koja je procijenjena kao očigledna prilika za postizanje gola. Njegov crveni karton dodatno je otežao posao Zmajevima, a Švicarska je nakon toga u završnici susreta potpuno prelomila utakmicu.

Prema pravilima FIFA-e, svaki crveni karton automatski donosi suspenziju za naredni meč. To znači da Muharemović neće imati pravo nastupa protiv Katara u Sijetlu, utakmici u kojoj BiH mora tražiti pobjedu za plasman u šesnaestinu finala.

Dobra vijest za selektora Sergeja Barbareza jeste to što, prema prirodi prekršaja, ne bi trebalo očekivati dužu kaznu. Muharemović nije isključen zbog nasilnog ponašanja ili grubog udaranja protivnika, nego zbog profesionalnog prekršaja kojim je spriječena gol-šansa, a takvi slučajevi najčešće se završavaju jednom utakmicom suspenzije,piše Avaz

Ipak, konačnu riječ ima FIFA, odnosno njena disciplinska tijela, koja nakon svakog crvenog kartona mogu pregledati incident i eventualno produžiti kaznu. Ukoliko ne bude dodatne odluke, Muharemović će odraditi suspenziju protiv Katara i ponovo biti na raspolaganju ako Zmajevi izbore plasman u nokaut fazu.

Njegov izostanak bit će ozbiljan udarac za BiH, jer je Muharemović u prva dva meča pokazao sigurnost, agresivnost u duelu i mirnoću u izgradnji igre. Barbarez će zato morati pronaći rješenje za zadnju liniju u utakmici koja za Zmajeve praktično ima karakter finala.

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