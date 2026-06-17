Messi hat-trickom stigao do rekorda Svjetskih prvenstava!

Utakmica je otvorena spektakularno, a već u prvih osam minuta poništena su dva pogotka zbog ofsajda. Messi, koji je postao prvi nogometaš u historiji sa nastupima na šest Svjetskih prvenstava, izgledalo je da je donio Argentini savršen početak golom kakav samo on može postići. Međutim, nekoliko trenutaka kasnije Fares Chaibi je pogodio mrežu Emiliana Martíneza udarcem po zemlji, ali je i taj pogodak poništen nakon pregleda situacije.Messi ipak nije dugo čekao da se upiše među strijelce. U 17. minuti Rodrigo De Paul je sjajno proigrao svog kapitena, koji je krenuo prema srcu odbrane Alžira i potom snažnim udarcem lijevom nogom pogodio gornji ugao za vodstvo aktuelnih svjetskih prvaka.

Nakon vodećeg gola Argentina je potpuno preuzela kontrolu nad susretom. Alžirski napadači Amine Gouiri i Anis Hadj Moussa često su bili prisiljeni trčati bez uspjeha za loptom, dok su Alexis Mac Allister i De Paul dominirali sredinom terena.

Uz čak 68 posto posjeda lopte do odlaska na odmor, Argentina je izgledala vrlo sigurno, iako treba odati priznanje Alžiru što je uspio spriječiti protivnika da poveća prednost prije poluvremena. Alžirci su čak mogli izjednačiti da je neka od prilika Faresa Chaibija završila u mreži.

Drugo poluvrijeme nastavljeno je u istom ritmu. Lautaro Martínez je među prvima zaprijetio, natjeravši Lucu Zidanea na odličnu intervenciju. Na isteku sata igre golman Alžira odbio je dalekometni šut Mac Allistera, a Messi je bio na pravom mjestu i lagano pospremio loptu u mrežu za 2:0.Nekoliko minuta kasnije Zidane je fantastičnom odbranom jednom rukom spriječio Messija da dođe do hat-tricka, skrenuvši njegov udarac preko prečke.

Ipak, 15 minuta prije kraja uslijedio je trenutak koji je obilježio utakmicu. Brza kontra Argentine završena je na najbolji mogući način kada je Messi preciznim udarcem sa ruba šesnaesterca postigao svoj treći pogodak na meču i kompletirao hat-trick. Tim golom stigao je do brojke od 16 pogodaka na Svjetskim prvenstvima, čime se izjednačio s legendarnim Miroslavom Kloseom na vrhu liste najboljih strijelaca u historiji ovog takmičenja.Kasni slobodan udarac Riyada Mahreza, koji je završio u živom zidu, najbolje je opisao večer Alžira.,pišu Vijesti

Ovom pobjedom Argentina je stigla do 14. trijumfa u posljednjih 16 utakmica u svim takmičenjima i na idealan način otvorila odbranu svjetske titule.

S druge strane, Alžir je nastavio svoju skromnu tradiciju na Svjetskim prvenstvima. Od 1982. godine ostvarili su samo jednu pobjedu u deset nastupa na najvećoj nogometnoj smotri svijeta.

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