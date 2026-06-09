U Torontu kao u Zenici: Stotine bh. navijača dočekalo Zmajeve na treningu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je svoj prvi trening u Torontu gdje će za dva dana odigrati svoj premijerni meč na SP protiv domaćina Kanade.

Na treningu održanom u Centennial Parku u Etobicokeu, dijelu Toronta, okupio se veliki broj navijača Bosne i Hercegovine koji su željeli pozdraviti reprezentativce i izbliza vidjeti svoje sportske heroje.

Mnogi su stigli sa zastavama Bosne i Hercegovine, dresovima reprezentacije i navijačkim rekvizitima, stvarajući atmosferu koja je podsjećala na domaći teren.

Nije iznenađenje što su tribine i prostor oko trening-centra bili ispunjeni bh. navijačima, s obzirom na to da na području Toronta i okolnih gradova živi brojna bosanskohercegovačka zajednica.

Bosnia and Herzegovina fans assembled here at Centennial Park in Etobicoke to catch a glimpse of their heroes. pic.twitter.com/lVUXa4RH9U — Vivek Jacob (@vivekmjacob) June 9, 2026

Upravo zbog toga reprezentacija BiH tokom boravka u Kanadi ima snažnu podršku svojih sunarodnjaka koji nisu propustili priliku da požele sreću izabranicima selektora uoči historijskog nastupa na Mundijalu.

Navijači su nakon treninga strpljivo čekali priliku za fotografije i autograme, dok su reprezentativci uzvratili srdačnim pozdravima, svjesni koliko podrška s tribina može značiti na velikim takmičenjima.

Bosna i Hercegovina će svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu odigrati protiv Kanade, a sudeći prema atmosferi u Torontu, Zmajevi će i na stadionu imati značajnu podršku navijača koji su doputovali iz različitih dijelova Kanade i Sjeverne Amerike kako bi bodrili nacionalni tim.

Duel Kanada – Bosna i Hercegovina igra se u petak 12. juna u Torontu s početkom u 21 sat, pišu Vijesti.

Facebook komentari