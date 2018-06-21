Rahimić: Naš krajnji cilj je Evropa, bilo preko Kupa ili prvenstva

Ova utakmica bit će i svojevrsna uvertira u finale Kupa protiv gradskog rivala koje slijedi naredne sedmice.

Rahimić je u razgovoru za klupski YouTube kanal naglasio da je osnovni cilj ekipe plasman u Evropu, bilo kroz Kup ili prvenstvo.

“Naš krajnji cilj je Evropa, bilo preko Kupa ili prvenstva“, rekao je Rahimić, čiji tim pet kola prije kraja zauzima četvrto mjesto na tabeli sa četiri boda više od prvog pratioca Širokog Brijega.

O Radniku je istakao da se radi o „čvrstoj ekipi koja igra na rezultat“, ali je izrazio uvjerenje da Velež može doći do pobjede, što bi dodatno olakšalo fokus na finale Kupa koje se igra naredne srijede na stadionu HŠK Zrinjski.

„Najvažnije je da idemo utakmicu po utakmicu, igrači su toga svjesni. Imat ćemo vremena za Zrinjski, za Kup se počinjemo spremati od ponedjeljka. Dati ćemo igračima i malo odmora, kao što je bio slučaj i nakon prošlog meča, jer je umor bio primjetan“, dodao je strateg „Rođenih“.

Velež ima i određenih kadrovskih problema. U prethodnoj utakmici protiv Željezničara povrijedio se krilni napadač Mićo Kuzmanović, koji neće biti u konkurenciji za meč protiv Radnika. Njegovo stanje će se dodatno procjenjivati pred finale Kupa.

Velež i Radnik igraju u petak od 20:30 sati, u terminu kada se sastaju i Zrinjski i Željezničar. U subotu od 16:00 sati Rudar dočekuje Posušje, dok od 20:45 Sloga igra protiv Širokog Brijega. Kolo će u nedjelju zatvoriti Sarajevo i Borac, meč koji počinje u 19:30 sati,pišu Vijesti

Nakon 31. kola, Borac je vodeći sa 73 boda, Zrinjski ima 60, a Sarajevo 55. Slijede Velež sa 44, Široki Brijeg 40, Željezničar 38, Radnik 33, Posušje 32, Rudar 26 i Sloga 24 boda.

