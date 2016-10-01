Kraj aprila donosi veliko olakšanje za četiri horoskopska znaka

Život će do kraja travnja postati znatno lakši za četiri horoskopska znaka, a profesionalni astrolog Evan Nathaniel Grim objašnjava da je razlog tome ulazak Urana u Blizance. Preostalo je još samo nekoliko tjedana boravka Urana u Biku, što je, kako Grim ističe u videu, odlična vijest za ove znakove jer im je “ovaj tranzit godinama donosio nepredvidivost. Ništa se nije odvijalo po planu”. Kada Uran, planet iznenađenja i promjena, 25. travnja uđe u Blizance, nekoliko znakova osjetit će gotovo trenutačno olakšanje.

Bik

Od svih znakova zodijaka, vi vjerojatno najmanje volite promjene. To znači da vam boravak Urana, planeta koji donosi iznenadne preokrete, u vašem znaku od 2018. godine nije bio nimalo lak. Dok ovaj planet provodi posljednje tjedne u vašem znaku, Grim objašnjava da se vjerojatno osjećate vrlo nemirno. Ipak, ističe kako je važno cijeniti osobni rast koji ste prošli.

Dobra je vijest da život postaje znatno lakši nakon što Uran 25. travnja napusti vaš znak. Shvatit ćete da se sve kroz što ste prošli posljednjih nekoliko godina isplatilo. Postali ste otvoreniji i prilagodljiviji te ste naučili lakše prihvaćati nove okolnosti. Zato duboko udahnite. Stižu lakša vremena, Bikovi!

Škorpion

Škorpioni, budući da je planet nepredvidivosti posljednjih nekoliko godina boravio u vašoj kući partnerstva, mnogi vaši odnosi mogli su djelovati nestabilno. Dok Uran provodi svoje posljednje tjedne u tom polju, vjerojatno ćete “doživjeti neke neobične, neočekivane situacije u svojim vezama”, rekao je Grim. Od iznenadnih svađa do otkrivanja tajni, može doći do napetosti ako ste u romantičnoj vezi.

Iako se situacija može činiti pomalo neugodnom dok Uran 25. travnja ne napusti Bika, nije sve tako crno. Kako je Grim objasnio, ovo je vrijeme kada biste mogli “iznenada upoznati nekoga novog i zanimljivog”. Zato je važno više se kretati među ljudima. Kroz druženje i nova poznanstva pronaći ćete osobe s kojima ćete se okružiti.

Lav

Lavovi, Uran u Biku unio je nemir u vašu karijeru. No, situacija na poslu postaje znatno lakša kada planet nepredvidivosti 25. travnja uđe u Blizance. Prema Grimu, još uvijek ima dovoljno vremena da “ispravite” sve što je pošlo po zlu u vašem profesionalnom životu.

Kako vrijeme bude odmicalo, sve zablude ili nesporazumi koje su drugi imali o vama postupno će nestajati, a vaš će se ugled s vremenom poboljšavati. Od kolega koji će vas više cijeniti do boljih prilika koje će vam se otvarati, vaš će život krenuti u pozitivnijem smjeru.

Vodenjak

Prema intuitivnoj astrologinji Aleksandri, “posljednjih osam godina Uran u Biku mijenjao je vaš dom, privatni život, obitelj, korijene i unutarnje temelje”. Kako je potvrdio i Grim, vjerojatno se još uvijek nosite s posljedicama nekoliko neočekivanih događaja koji su se u tom razdoblju dogodili u vašoj obitelji.

Ovog ćete mjeseca biti zaokupljeni obiteljskim životom, bilo da je riječ o introspekciji ili pomaganju članu obitelji u nevolji. Srećom, život postaje znatno lakši kada Uran krajem travnja promijeni znak. Oni koji nisu osjećali pravu pripadnost potražit će novo kućno okruženje i osloboditi se ograničenja te negativnih situacija u domu, piše index.

Facebook komentari