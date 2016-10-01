Iran ismijao Trumpa uoči početka mirovnih pregovora u Pakistanu…

Iran se sve više koristi vještačkom inteligencijom za širenje propagande i ismijavanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući i viralne video-snimke koji kruže društvenim mrežama.

Jedan od takvih snimaka, koji se dijeli online, prikazuje Trumpa kako maše bijelom zastavom i potom kleči. Naravno, riječ je o sadržaju generisanom vještačkom inteligencijom (AI).

Prema izvještajima, proiranske grupe koriste AI za kreiranje memova i videa na engleskom jeziku kako bi uticale na javno mnijenje i oblikovale narativ o ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Ovakav sadržaj često ima satiričan ili provokativan ton i dio je šire strategije informacionog ratovanja, gdje digitalni mediji postaju jednako važni kao i vojni sukobi.

Iran is now trolling Trump with a video showing him waving a white flag and then falling to his knees after his Administration folded in negotiations and agreed to many of Iran’s demands. pic.twitter.com/hsvK6Fy8VN — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) April 8, 2026

Analitičari upozoravaju da se radi o modernom obliku propagande, koji koristi brzinu i viralnost društvenih mreža kako bi dopro do globalne publike – posebno u zapadnim zemljama.

U tom kontekstu, video u kojem Trump “predaje” Iran treba posmatrati kao dio propagandne kampanje, a ne kao autentičan prikaz stvarnih pregovora ili političkih događaja, pišu Vijesti.

