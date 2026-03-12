FIFA skinula veliki teret s BiH: Barbarez pred baraž dobio vijest koju je čekao

Uoči martovskog baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo, reprezentacija Bosne i Hercegovine dobila je važnu olakšicu jer igrači u završnicu kvalifikacija ulaze bez tereta ranije skupljenih žutih kartona. Time Sergej Barbarez može planirati duel s Velsom bez bojazni da bi nova javna opomena automatski izbacila nekog od ključnih igrača zbog kartona iz prethodne faze,piše Avaz

Posebno je to značajno za grupu standardnih reprezentativaca koji su ranije bili pod rizikom suspenzije, među njima Nikolu Vasilja, Seada Kolašinca, Denisa Hadžikadunića, Benjamina Tahirovića, Armina Gigovića i Kerima Alajbegovića.

Ovakav rasplet donosi selektoru veću slobodu pri sastavljanju tima i taktike pred najvažniji meč reprezentacije u ovom ciklusu.

Bosnu i Hercegovinu 26. marta čeka polufinalni baraški duel protiv Velsa u Kardifu, a pet dana kasnije u Zenici meč protiv Italije ili Sjeverne Irske.

