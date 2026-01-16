Fudbal

Zrinjski i krilni fudbaler sporazumno raskinuli saradnju

Objavljeno prije 17 minuta

Janjić slobodan u izboru nove sredine

Nikola Janjić i aktuelni prvak Bosne i Hercegovine Zrinjski potpisali su prijevremeni sporazumni raskid saradnje, čime je 23-godišnji fudbaler postao slobodan u izboru nove sredine.

Krilni fudbaler u aktuelnoj sezoni nije imao značajniju minutažu, s obzirom na to da je nastupio u svega pet utakmica, upisavši ukupno 170 minuta igre.

Crnogorski krilni napadač u redove prvaka BiH stigao je tokom ljetnog prijelaznog roka kao slobodan igrač nakon angažmana u FK Sutjeska Nikšić. Iako je u crnogorskom prvenstvu iza sebe imao vrlo dobru sezonu, u dresu Zrinjskog s lentom tokom jesenjeg dijela sezone upisao je samo pet službenih nastupa, zbog čega je saradnja raskinuta uz obostrano razumijevanje.

– Nikoli želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere! – stoji u zvaničnoj objavi „Plemića“.


