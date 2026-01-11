“Važno mi je da je narod ponosan na nas”

Sjajni ofanzivni igrač sudjelovao je u trijumfu protiv Obale Slonovače (3:2) golom i asistencijom.

„Presretan sam što smo prošli. Utakmica je bila jako teška, vidjeli ste i sami – pet golova, bilo je zanimljivo gledati, ali ne i igrati. Međutim, drago mi je da smo na kraju uspjeli proći “, rekao je Salah i nastavio:

“Važno mi je vidjeti da je egipatski narod ponosan na ono što sam učinio i još im jednom zahvaljujem. Ali prava tajna današnje pobjede su igrači. Dali su sve od sebe.”

Dodao je da je momčad bila svjesna kvalitete svojih suparnika.

„Znali su igrati protiv vrhunskih protivnika, od kojih većina igra u Europi. Mnogo sam puta rekao ovoj generaciji koliko sam ponosan što sam bio dio njihove priče. Još me više veseli što sam dijelio vrijeme s ovom grupom, što sam ih viđao svaki dan i vidio koliko im je teško, posebno u eri društvenih mreža, koje im sve dodatno otežavaju. Svi želimo nešto dati svojoj zemlji. Nitko nije bio pošteđen, od najstarijih do najmlađih.“

