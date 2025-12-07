Na Koševu danas sarajevski derbi

“Ovo su utakmice gdje može odlučiti jedna sitnica, greška, prekid, ili lucidnost nekog igrača što je na press konferenciji”, u najavi utakmice kazao je trener Cvitanović.Ne znam šta će se desiti, nisam vidovit. Vjerujem u rad, odricanje, vjerujem u glad za pobjedom. Analizirali smo i utakmicu protiv Veleža, imali smo dobrih situacija za postići pogodak, ali u toj finalnoj fazi nam je nedostajalo plana i mislim da to mora doći na naplatu. Vjerujem u svoje igrače, vjerujem u njihov karakter u ono što radimo. Mora doći dobar rezultat” zaključio je Cvitanović,pišu VijestiNaš tim u ovaj meč ulazi sa samo jednim porazom u posljednjih sedam mečeva, u nekim remijima zaslužili smo više, ali sada dolazi derbi i sve analize padaju u vodu. Trener Cvitanović ne može računati samo na mladog stopera Maroodzu koji je u Mostaru protiv Veleža dobio treći žuti karton. Na toj poziciji će Cvitanović tražiti rješenje, a opcija svakako ima.Međutim, mi vjerujemo u našu ekipu, vjerujemo u naš rad i vjerujemo da ćemo odigrati na Koševu dobru utakmicu kako bi obradovali naše navijače. Nažalost, bit ćemo bez njihove podrške. Možda će biti dodatni motiv da napravimo sve što je do nas, da ih obradujemo i da zajedno na kraju slavimo”, rekao je Admir Adžem.

Manijaci neće prisustvovati 157. derbiju, u kojem će pravdu dijeliti Irfan Peljto.

Utakmica se igra od 13:00 sati, a tekstualni prenos možete pratiti na portalu Vijesti.ba.

Facebook komentari