Zrinjski šokantno izgubio od Posušja i ostao bez prvog mjesta

Fudbaleri Zrinjskog danas su pred svojim navijačima doživjeli neugodan i neočekivan poraz od ekipe Posušja koje je slavilo rezultatom 2:0.

Pod Bijelim brijegom slavila je posljednjeplasirana ekipa na tabeli Wwin lige Bosne i Hercegovine i tako priredila ponajveće iznenađenje ove sezone.

Heroj gostiju bio je mladi Ivan Kukavica koji je postigao dva gola.

Igrač gostiju pogodio je lijepo prvo u 45. minuti, da bi u 67. iskoristio grešku Surdanovića i još jednom kaznio domaće.

Ovom je pobjedom Posušje došlo do 13. osvojenog boda. Ostali su posljednji, ali će im ovaj trijumf sasvim sigurno dati veliki vjetar u leđa za nastavak sezone.

Sa druge strane, Zrinjski je nakon ovog kola ostao bez liderske pozicije koju je preuzeo Borac.

Banjalučani su sada lideri sa 34 boda i imaju jedan više od Zrinjskog,pišu Vijesti

Podsjetimo da su ovaj susret na negativan način obilježili navijači domaće ekipe koji su u prvom dijelu skandirali ime osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka.

Facebook komentari