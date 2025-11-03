Ronaldo tvrdi: Bolji sam od Messija i neću biti skroman!

Morgan je citirao izjavu Waynea Rooneyja, koji je rekao da ne mrzi Ronalda, ali smatra da je Messi bolji igrač. Ronaldo je na to odgovorio:

– Nemam problema s tom izjavom, ali ne slažem se. Bolji sam od Messija. Neću pokušavati biti skroman – rekao je portugalski superstar.

Ronaldo je u svojoj karijeri osvojio pet Zlatnih lopti (2008., 2013., 2014., 2016., 2017.) i bio najbolji igrač svijeta u tim godinama, dok je šest puta bio drugi u izboru. Messi, s druge strane, osvojio je osam Zlatnih lopti i pet puta bio drugi, svaki put iza Ronalda.

Ova izjava ponovno pokreće raspravu među fanovima o tome tko je najbolji nogometaš svih vremena, prenosi novi.

Facebook komentari