Utakmice šesnaestine finala Kupa BiH naredne sedmice

U utorak (28. oktobar) na rasporedu je šest mečeva, a preostalih deset igra se dan kasnije,pišu Vijesti
Pet utakmica bit će u direktnom prenosu na TV Arena Sport.
Raspored mečeva šesnaestine finala Kupa BiH:
Utorak, 28. oktobar:
13:00 Radnik Hadžići – Sarajevo (Arena 1 Premium)
14:00 Majevica Lopare – Velež Mostar
14:00 BSK Banja Luka – Rudar Prijedor
14:00 OFK Gradina – Široki Brijeg
14:00 Laktaši – Zvijezda 09
18:00 GOŠK – Tuzla City (Arena 1 Premium)
Srijeda, 29. oktobar:
13:00 Romanija – Zrinjski (Arena 1 Premium)
14:00 Crni Vrh – Radnik Bijeljina
14:00 Grude – Sloga Doboj
14:00 Kruševo – Borac
14:00 Tekstilac – Napredak
14:00 Famos Hrasnica – Jedinstvo Bihać
14:00 Slatina – Slavija
14:00 Stupčanica – Leotar
18:00 Čelik – Posušje (Arena 1 Premium)
20:15 Sloboda Tuzla – Željezničar (Arena 1 Premium)