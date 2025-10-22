Utakmice šesnaestine finala Kupa BiH naredne sedmice

U utorak (28. oktobar) na rasporedu je šest mečeva, a preostalih deset igra se dan kasnije,pišu Vijesti

Pet utakmica bit će u direktnom prenosu na TV Arena Sport.

Raspored mečeva šesnaestine finala Kupa BiH:

Utorak, 28. oktobar:

13:00 Radnik Hadžići – Sarajevo (Arena 1 Premium)

14:00 Majevica Lopare – Velež Mostar

14:00 BSK Banja Luka – Rudar Prijedor

14:00 OFK Gradina – Široki Brijeg

14:00 Laktaši – Zvijezda 09

18:00 GOŠK – Tuzla City (Arena 1 Premium)

Srijeda, 29. oktobar:

13:00 Romanija – Zrinjski (Arena 1 Premium)

14:00 Crni Vrh – Radnik Bijeljina

14:00 Grude – Sloga Doboj

14:00 Kruševo – Borac

14:00 Tekstilac – Napredak

14:00 Famos Hrasnica – Jedinstvo Bihać

14:00 Slatina – Slavija

14:00 Stupčanica – Leotar

18:00 Čelik – Posušje (Arena 1 Premium)

20:15 Sloboda Tuzla – Željezničar (Arena 1 Premium)

