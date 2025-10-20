Utakmice 12. kola WWin lige BiH od petka do nedjelje

Određeni su termini utakmica 12. kola WWin lige Bosne i Hercegovine, koje se igraju u posljednja tri dana ove sedmice.Kolo otvara duel na Koševu između Sarajeva i Sloge, meč je na rasporedu u petak od 18 sati.
Dva susreta na rasporedu su u subotu, a dva u nedjelju, zaključno s derbijem Zrinjski – Borac.
Sve utakmice su u direktnom prenosu na TV Arena Sport i MYTV,pišu Vijesti
Raspored susreta 12. kola WWin lige BiH:
Petak:
18:00 Sarajevo – Sloga (Arena 1 Premium)
Subota:
16:00 Rudar Prijedor – Željezničar (MYTV)
20:45 Velež – Široki Brijeg (Arena 1 Premium)
Nedjelja:
15:30 Posušje – Radnik (Arena 1 Premium)
17:30 Zrinjski – Borac (Arena 1 Premium)