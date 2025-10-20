Utakmice 12. kola WWin lige BiH od petka do nedjelje

Određeni su termini utakmica 12. kola WWin lige Bosne i Hercegovine, koje se igraju u posljednja tri dana ove sedmice.Kolo otvara duel na Koševu između Sarajeva i Sloge, meč je na rasporedu u petak od 18 sati.

Dva susreta na rasporedu su u subotu, a dva u nedjelju, zaključno s derbijem Zrinjski – Borac.

Sve utakmice su u direktnom prenosu na TV Arena Sport i MYTV,pišu Vijesti

Raspored susreta 12. kola WWin lige BiH:

Petak:

18:00 Sarajevo – Sloga (Arena 1 Premium)

Subota:

16:00 Rudar Prijedor – Željezničar (MYTV)

20:45 Velež – Široki Brijeg (Arena 1 Premium)

Nedjelja:

15:30 Posušje – Radnik (Arena 1 Premium)

17:30 Zrinjski – Borac (Arena 1 Premium)

Facebook komentari