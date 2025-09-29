Promjene na Koševu: Musemić smijenjen, stiže Mario Cvitanović

Kako se saznaje, Uprava kluba smijenila je Husrefa Musemića, legendu bordo kluba, koja nije uspjela donijeti željeni rezultatski iskorak nakon dolaska Zorana Zekića koji je ranije otpušten, prenosi tportal.hr.

Na upražnjenu poziciju stiže novo ime – Mario Cvitanović, bivši trener zagrebačkog Dinama i sportski analitičar.

Cvitanović je tokom karijere vodio Dinamo u sezoni 2017/2018, u kojoj je klub osvojio duplu krunu, a radio je i u Lokomotivi, Šibeniku te saudijskoj Al Wehdi.

Najsvježiji angažman imao je upravo u Lokomotivi, koju je vodio u završnici prošle sezone HNL-a.

U FK Sarajevo se nedavno aktivirao i kontroverzni Zoran Mamić, koji je, skupa sa bratom Zdravkom, već neko vrijeme u BiH, gdje izbjegavaju zatvorske kazne izrečene u Hrvatskoj.

Bordo tim se trenutno nalazi na sedmoj poziciji Premijer lige BiH, sa skromnih 10 osvojenih bodova iz devet kola, dok lider Borac već ima devet bodova više i utakmicu manje,pišu Vijesti

