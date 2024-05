Bosnu i Hercegovinu od Eurovizije dijeli šest miliona franaka

Nekada je sedmicama vladala euforija uoči nastupa bh. predstavnika na Euroviziji. Očekivanja su uvijek bila velika, a konačni plasmani značajni. 2006. godine pobjeda je bila tako blizu! No, onda je uslijedio crni niz. Već osam godina na najznačajnijem takmičenju ne čuje se pjesma iz Bosne i Hercegovine. Sankcije zbog duga od šest miliona franaka prepreka su za novi nastup.

Gerneral view of the audience attending the second semi-final of the 68th edition of the Eurovision Song Contest (ESC) at the Malmo Arena, in Malmo, Sweden, on May 9, 2024. A week of Eurovision Song Contest festivities kicked off Saturday, on May 4, in the southern Swedish town of Malmo, with 37 countries taking part. The first semi-final takes place on Tuesday, May 7, the second on Thursday, May 9, and the grand final concludes the event on May 11. (Photo by Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT