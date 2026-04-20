“Srčani udar” albumom “Peščani sat” slavi dvije decenije postojanja

Rock bend „Srčani udar“ objavio je novi studijski album „Peščani sat“, kojim obilježava 20 godina postojanja na muzičkoj sceni.

Album donosi jedanaest novih pjesama i predstavlja spoj prepoznatljive energije benda i zrelijeg, dubljeg muzičkog izraza.

Na albumu se nalaze pjesme „Peščani sat“, „Da li pomisliš na me“, „Spao ti ruzmarin sa revera“, „Nekom krivom Drinom“, „Nasmejana“, „Kuća BB“, „U njenim mislima“, „Drvo“, „Ne tražim mnogo“, „Nemi film“ i „Te osamdesete“.

– Album je snimljen u studiju „Dynamic“, gdje smo radili na postizanju snažnog, ali istovremeno čistog i modernog zvuka. Tematski, „Peščani sat“ istražuje prolaznost vremena, životne promjene i istrajnost, što se ogleda u emotivnim tekstovima i upečatljivim aranžmanima. Kao poseban dodatak ovom izdanju snimili smo kompletno izvođenje cijelog albuma uživo u “Music Mill Studios”. Ovaj projekat pruža fanovima jedinstvenu priliku da dožive atmosferu benda u punoj snazi, baš onako kako zvučimo na sceni – kaže Dejan Đurković Englez, lider grupe “Srčani udar”.

Centralni događaj obilježavanja jubileja biće koncert zakazan za 22. maj u Rosario’s, gdje će publika imati priliku da čuje pjesme iz svih faza rada benda, uz poseban fokus na novi album.

– Kao znak zahvalnosti fanovima, uz svaku kupljenu kartu za koncert dolazi i besplatan download albuma „Peščani Sat“. U toku su i pregovori za koncerte u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori – govori Đurković.

Grupu „Srčani udar“ predvodi Dejan Đurković Englez, a čine je i Slobodan Boban Vitas (vokal i gitara), Velibor Sitarica (klavijature), Ademir Vaske Brčanović (bubnjevi) i Branislav Vilić (bas gitara).

Tokom dvije decenije rada bend je objavio devet albuma i ostvario saradnje sa brojnim regionalnim muzičarima, među kojima su Alen Islamović, „Osvajači“, Zlatan Ćehić Ćeha, Žanil Tataj Žak i Toni Janković.

Album „Peščani sat“ dostupan je za preuzimanje na zvaničnoj web stranici benda: https://srcaniudar.com/album/3927613/pescani-sat

