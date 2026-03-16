Mirza Selimović pred sarajevske koncerte: Publika osjeti iskrenu emociju i reaguje srcem…

Nakon rasprodanih koncerata u beogradskom Sava centru, gdje će ponovo nastupiti 4. aprila, te u tuzlanskom Mejdanu, Mirza Selimović publici u Sarajevu obećava pravu muzičku bajku. Popularni pjevač nastupit će u sarajevskom BKC-u 24. aprila, a zbog velikog interesa publike koncert je dobio i drugi termin, 25. april.

Iskrenost koju nosi u glasu i duši, ali i izvanredne vokalne sposobnosti, samo su dio razloga zbog kojih Mirza Selimović godinama uživa veliku popularnost. Njegova jednostavnost i skromnost dodatno su učvrstile posebnu vezu s publikom, koja za njega ima samo riječi hvale i s nestrpljenjem očekuje svaki njegov nastup.

Povodom predstojećih koncerata u Sarajevu, Selimović ističe da se uvijek nada dobrom interesu publike, ali da je poseban osjećaj kada se koncert rasproda i doda novi datum.

– Sarajevo je grad koji ima veliku muzičku tradiciju i publiku koja zna prepoznati iskrenu emociju i dobru pjesmu. Zato mi je ovo velika čast, ali i odgovornost. Drago mi je da su ljudi prepoznali ovaj koncert kao nešto što žele doživjeti uživo – govori Mirza.

Pripreme za dva koncerta u BKC-u već su uveliko počele. Njegova želja je da te večeri budu posebne i da publika iz dvorane izađe puna lijepih utisaka i pozitivne energije.

– Sarajevska publika jeste zahtjevna, ali to je zapravo ono što svaki izvođač želi, publiku koja zna da sluša, koja osjeti pjesmu i reaguje iskreno. To je izazov, ali i velika motivacija da se dam maksimalno na sceni. Želja mi je da to bude jedno intimno, iskreno muzičko veče u kojem ćemo zajedno pjevati i povezati se – kaže Selimović.

Emocija je, zaključuje, uvijek bila temelj njegove muzike. Upravo zbog iskrenosti i stvarnih osjećaja koje nose, njegove pjesme lako pronalaze put do publike.

– Bez obzira što nisam autor tih pjesama, mislim da je najvažnije pjesmu osjetiti i donijeti na pravi način – naglašava na kraju.

