Umrla pjevačica: Ujela je zmija na spavanju FOTO

Sopranistkinju rođenu u Enuguu, koja je po struci bila arhitekta, ujela je otrovna zmija u njenom domu u Abudži, rekli su izvori za BBC Africa.

Nvangene je privukla pažnju javnosti u aprilu 2021. godine, kada je izvela baladu “Take a Bow” pjevačice Rijane, a snimak je do nedelje uveče imao više od 85.000 pregleda na YouTubeu.

Hilarij Obina (Hillary Obinna), članica hora, izjavila je za BBC Africa da ju je “ujed zmije probudio iz sna”, kao i da su nadležni kasnije pronašli dvije zmije u njenoj kući. Nvangene je najpre potražila medicinsku pomoć u obližnjoj klinici, ali tamo nisu imali protivotrov, prenosi BBC Africa.

Zatim je prebačena u bolnicu, kasnije identifikovanu kao Federal Medical Centre, Jabi.

Ezugvu je za BBC rekao da bolnica nije imala obe potrebne vrste protivotrova.

“Dok su pokušavali da je stabilizuju, nije mogla da govori, ali je mogla da se sporazumjeva pokretima ruku”, rekao je Ezugvu za BBC Africa. “Teško je disala”, dodala je.

Nisu imali protivotrov?

Bolnica je u saopštenju za BBC Africa navela da su tvrdnje da nisu imali odgovarajući protivotrov “neosnovane i da ne odražavaju stvarno stanje”.

“Naše medicinsko osoblje pružilo je hitnu i adekvatnu pomoć, uključujući reanimaciju, intravenske tečnosti, intranazalni kiseonik i primenu polivalentnog protivotrova za ujede zmija”, saopštila je bolnica.

Dodaje se da je “temeljan, ali brz” pregled pokazao da je Nvangene razvila smrtonosne komplikacije usled ujeda i da lekari nisu uspeli da je ožive.

“Stojimo iza kvaliteta nege i posvećenosti koju naš tim svakodnevno pokazuje”, navela je bolnica.

Obina je Nvangene opisala kao “divnu devojku” koja je iza sebe ostavila zajednicu u dubokoj žalosti.

“Svi smo slomljeni”, rekla je.

“Nismo mogli da spavamo noćima. Bila je skromna, izuzetno inteligentna i veoma talentovanaW, dodala je.

Na svom YouTube kanalu, Nvangene je obrađivala pjesme poput Rijaninu “Lift Me Up”, “My Heart Will Go On” Selin Dion (Celine Dion) i “Slide Away” Majli Sajrus (Miley Cyrus).

Nvangene se oglasila i u komentarima ispod svoje obrade Rijanine pesme, zahvalivši se fanovima.

“Zahvalna sam na svim komentarima. Ohrabrena sam i nastaviću da se usavršavam. Hvala svima”, napisala je pod korisničkim imenom @Nanyahmusic.

