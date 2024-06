Ša donio ključnu odluku koja MIJENJA TOK Elite – Miona poludjela, pa fizički NASRNULA na njega: Reper u modricama nakon njenog napada

Učesnica “Elite” Aneli Ahmić otkrila je Nenadu Aleksiću Ša da se Miona Jovanović naljutila na njega jer je rekao da on svoje osvete ne najavljuje.

Sudeći po svemu, repera ovo nije preterano pogodilo jer je odlučio da se do kraja rijalitija ne svađa sa njom. Kod mene više nema svađe – rekao je Ša.

– Šta više nema kod mene? – ponavljala je Miona.Sad je kraj, rekao je da ide svojoj kući – dodala je Aneli.

Kako je reper odbijao da se svađa sa njom, Miona je dodatno pobesnela i nasrnula na Ša, a on se nije potrudio ni da se odbrani.

Celu svađu pogledajte u nastavku:Miona je otkrila da strepi šta će joj najmiliji reći

Podsetimo, Miona Jovanović je nedavno obavila je razgovor sa voditeljkom Mašom, a tom prilikom otkrila je kakva je osećanja vežu povodom kraja rijalitija ,,Elita”, ali i detalje o odnosu sa Nenadom Aleksićem Ša.

– Verovatno smo premoreni od naših rasprava, kako smo se primirili, tako neki sa strane dobacuju i bockaju, pa se zabavljamo nekim drugim stvarima, pa nismo usmereni na naše svađe…Jednostavno je spontano došlo do toga, ali ne znači da će tako ostati – rekla je Miona. Pre samo nedelju dana Ša je prešao da ste bili intimni, da li si mu zaista prešla preko toga – pitala je voditeljka.

– Čim sam u odnosu, znači da jesam, ali nekim delom mene mu nikada to neću oprostiti. Zbog toga da raskinem?! Ne mogu zbog toga, može on meni da padne na neki način u očima, naravno da se osećam da me je izdao, ali to nije razlog da se prekine veza. To je nešto što nije smeo da uradi, to je uradio, na meni je bilo da odlučim kako i šta na dalje – rekla je Miona.

– Kako misliš da će reagovati tvoji roditelji nakon rijalitija – pitala je voditeljka.

– Nemam kako da im opravdam, sama sam kriva što je došlo do toga. Oni mogu da se slože s tim da me je izdao…Kajem se što je izneo, da nije izneo ne bih se kajala…Treba malo da iskulira i da razmisli svojom glavom, a ne da traži Markovu ili bilo čiju potvrdu – rekla je Miona.

– Je l’ misliš da ćete napolju da funkcionišete drugačije? – glasilo je pitanje.

– Ja se nadam da će biti lagan, ali ako ne bude…Videćemo kako to ide, da li ide ili ne ide, nadam se da će sve biti bolje. Pored te ljubavi i svega toga što smo došli, održava nada…Teško da će ga prihvatiti moji, ne znam dok ne izađem i ne popričam sa njima. Nema razloga da oni budu protiv, ne mislim da su to godine u pitanju koliko je to bilo zbog reakcija i zbog toga što je tada bio u braku. Ja sam zaista Nenadu pričala o više situacija, da kao nekako olakšavajuća okolnost, biće mi lakše da se ne zna ništa vezano za to. On je taj moj pokušaj – rekla je Miona,piše Srbijadanas

– O čemu razmišljaš – pitala je voditeljka.

– Taj prvi momenat, ko će me sačekati, šta će mi reći, uopšte mi nije svejedno…Mislim da želi da ostavi lep utisak do kraja da ispravi sliku koju je stvorio o sebi, lošu, nikad goru sliku od ove u ovoj sezoni nije pokazao, da ne zna kako će ga posmatrati – rekla je Miona.

Facebook komentari