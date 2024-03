“Jovana je odlučila da bude POKRIVENA” – Dejan Dragojević se sprema za Ramazan, evo kako priprema tijelo za post VIDEO

Dejan Dragojević, pobjednik Zadruge 5 i novopečeni voditelj vrlo zanimljive i gledane autorske emisije, priprema se za Ramazan.

Kako je dobro poznato, danas sa zalaskom sunca i večernjom molitvom počinje Ramazan, sveti mjesec za vjernike muslimanske vjeroispovesti, u kojem je, između ostalog, počelo objavljivanje Kurana. Ramazan je sveti mjesec posta, molitve, milosti i praštanja, deveti mesec muslimanske lunarne godine.

Tokom Ramazana, odnosno u persijskoj verziji Ramadana, uz molitve, od zore do zalaska Sunca vernici se potpuno uzdržavaju od jela, pića i tjelesnih zadovoljstava.

Cilj je iz Ramazana izaći bolji, zdraviji, sa oproštenim gresima.

Dejan Dragojević je obajvio na svom Jutjub kananlu kako se priprema za ovaj post.

On je na svom kanalu ispričao kako planira da ovaj ramazan bude još stroži i da neće da se prejeda kao prošle godine. On je otkrio da uživa hranu ali je potvrdio opet da jovana ne posti i da ona nije primila Islam. Ipak on ne krije da su pojedine osobe koje poznaje prešle u ovo veru.

– Mnogi ljudi me pitaju za Kuran. Zato idem sad u beograd da im kupim jer je njima glupa. Skoro su prešli u islam. Radimo dobra djela, i radujmo se dobrim djelima. Dobro se dobrim vraća – rekao je Dejan.

Poslije mu se priključila i njegova djevojka Jovana.

Čudno je postiti i pridržavati se svega jel nemam sa kime da pričam o Islamu, nemam džamiju. Zato mi je dosadno. Uveče volim da slušam o Ilamu predavanja, a preko dana volim neke druge stvari.

– Ovo je prvi put da smo Jovana i ja zajedno za vrijeme Ramazana. Ja uopšte ne tjeram Jovanu da posti i da bude pokrivena, ali ona je ipak odlučila da ovih tridesetak bude pokrivena. Pozdrav za mamu Marinu – našalio se Dejan i prasnuo u smijeh.

Dejan je snimio svoj iftar (Iftar je večernji obrok tokom ramazana, odnosno obrok koji se uzima u prvi sumrak, neposredno nakon zalaska sunca. Iftarom se završava dan posta, a najčešće se praktikuje prije obavljanja večernje molitve akšam-namaza.) ali i druge stvari vezane za ovaj sveti muslimanski mjesec.

Facebook komentari