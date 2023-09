BEBICA IZAZVAO KARAMBOL! Udario na Mariju Kulić, Miljana zapijenila od bijesa nikad jače

Oni su ušli u još jednu u nizu rasprava i tom prilikom je Bebica “udario” na Miljaninu majku Mariju.

– Gdje je Marija Kulić izgubila donji veš? – glasilo je pitanje za Bebicu i haos je počeo.

– Iskreno ne znam, to je glasovna poruke, ona je zaboravila bijele gaće – rekao je Bebica.

– To je još jedna u nizu patoloških laži, kao što tvrdi da je moja majka k**va, kako smo svi kockari, on je rekao da mi se tata drogira i pije – ubacila se Miljana.

– A gdje su te gaće? – upitao je Darko.

– To niko ne zna – rekao je Bebica.

– Moja majka uvijek spava kod kuće, samo je jednom spavala kod drugarice kada je išla na zračenje. To su laži dotičnog, ovim putem molim majku, za svaku tvrdnju da mi je majka k**va tuži, on je izmišljao i za moje sestre – rekla je Miljana, piše Srbija Danas.

– A Bebica je pomenuo da ste vi tražili tvoju majku po Nišu – dodao je voditelj.

– Ma da, pa kaže da je bila na depilaciji u deset uveče – provocirao je zadrugar, na šta je Kulićeva odbrusila:

– On laže sve kao i o svom životu, sjetite se, ali pošto smo mu vjerovali, ja, mi smo potpisali ugovor za novac, koji su mu moji pozajmili što za njega, što za autobus, a on je rekao da tvrdi da moja majka diktira lijekove. Plus mi je on rekao da imam suđenje sa Matorom i Đedovićem.

– Ovdje se sprema opasna zavjera protiv mene.

