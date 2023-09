OSRAMOĆENA, PONIŽENA I IZDANA: Oglasila se Aleks nakon raskida sa Carem – “Filip nije želio život sa mnom…”

Nekadašnji zadrugari Aleksandra Nikolić i Filip Car su raskinuli vezu i vjeridbu, a kako se čini, ovaj put je raskid definitivan. Nakon što je Car držao lajv, koji je i sama Aleksandra odgledala, i pobjednica šeste sezone “Zadruge” je odlučila da se oglasi na svom Instagramu i javno iznese svoju stranu priče.

– Ćao ljudi, zaista mi je neprijatno da ovakve stvari radim, ali moram. Nije mi zaista bilo do oglašavanja na društvenim mrežama, ali pošto sam odgledala lajv koji je Filip snimao, malo prije, mogu samo da kažem da sam se ja odselila kod Filipa i ponijela sam apsolutno svu svoju garderobu i iznajmila auto kako bi sve moje stvari mogle da stanu, a čak sam mislila da uzmem i kombi, tako da se ne bih selila i nosila silne stvari da sam planirala da se vratim i priča da ja nisam željela zajednički život nije istinita – rekla je Aleksandra na početku.

– Druga stvar, prevara kao prevara, ja sam vidjela i snimke i slike i ja sam neko ko ga je čekao kući da se vrati, ja sam neko ko je planirao da dođe za Beograd da razmislim o nekim stvarima, a i on je to želio i složio se sa mnom. Postoji još mnogo, mnogo stvari, nije samo stvar prevare, nije stvar tih slika i snimaka, on tvrdi da mu je to rođaka, drugarica, ja ne znam koju je priču više ispričao što se tiče te djevojke – kazala je.

– Ne želim da udaram na bilo kakvu patetiku, mislim da se prema meni vidi u kakvom sam trenutno stanju, ne bih zaista htela da produbljujem i da pravim cirkus od svega ovoga, samo želim da kažem da stvari koje je Filip isprčao u lajvu nisu istinite – dodala je.

– Ja sam želela i te kako da živim sa njim, ja sam ta koja se preselila tamo, a on je taj koji to očigledno nije želeo. To sam htela da podelim sa vama, jer mi je preko glave da budem najgora u svemu, da budem ja ta koja nije u pravu – završila je Aleksandra Nikolić.

Šta je Car poručio u svom lajvu?

– Ljudi imaju takve teorije da je to strašno! Na mom rođendanu su bili moja porodica i jako uzak krug mojih prijatelja i prijateljica! Djevojka sa kojom sam na slici je djevojka mog prijatelja koji nas slikao! A cura s kojom su napisali da sam se ljubio na zatamnjenom famoznom snimku je moja školska prijateljica cura koja ima muža i dijete… – pravdao se.

– Vidim naslove Filip poslao Aleks kući da bi je varao! Ne radi se o prevari, dva dana prije rođendana je ona donijela odluku o odlasku, a na dan rođendana mi saopštila! Raskid se desio radi skroz desete stvari, ali shvatam da se ovo koristi i neka – zaključio je Filip Car nakon raskida.

Da li su zaista odlučili da stave tačku na svoju ljubav, saznat ćemo vrlo uskoro, piše Srbija danas.

