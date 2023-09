“PROŠLA PAKAO U CRIKVENCII”: Emotivna ispovijest nakon raskida Aleks i Cara slomila sve: Tvrdi da je varao

Vrijeme su uglavnom provodili u Crikvenici, Filipovom rodnom mjestu i činilo im se da ljubav cvijeta, budući da su oboje u javnosti u više navrata govorili da kuju velike planove za budućnost. Ipak, po svemu sudeći, emotivna veza im nije bila idilična, kao što mnogi misle.

Kako za Pink.rs priča Filipov prijatelj iz Crikvenice, koji je insistirao da mu ne otkrivamo identitet (ime poznato redakciji), veza im je bila prilično turbulentna.

– Gledam sada šta se piše po portalima i po mrežama, o tim njegovim preljubama, ja znam sve, upućen sam u to. Švrljao je on sa strane, nabijao joj rogove, pa ne može taj da se skrasi preko noći, a uvijek je mijenjao žene, živio takvim nekim životom… Jedno je pričao, drugo radio. Zahtjevao od Aleksandre da bude sva na note, sve je mijenjala i korigovala što je zahtjevao, a on izgleda nastavio po starom – priča za Pink.rs izvor iz Crikvenice i dodaje:

– Svađali su se non-stop, baš je s njima stalno neki haos, meni je preko glave bilo više da slušam to i prisustvujem nekim scenama. Kada bih krenuo da pričam… Bolje ipak da ne otkrivam sve. Mogu samo da vam kažem da je ta Aleksandra prošla pakao u Crikvenici, prisjelo joj sve ovdje. Stalno nervoza, tenzija, haos, prebacivanje, svađe… Užas živi. Ako mene pitate i bolje što su se rastali – zaključuje izvor.

Facebook komentari