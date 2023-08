IPAK JE ISTINA! Bebica prvi put progovorio da li je bio u ljubavnoj vezi sa Marijom Kulić: Sad se sve zna

Nenad Macanović Bebica je konačno gostovao u emisiji “Narod pita” gdje je otvorio dušu i otkrio brojne detalje vezane za njegov odnos sa Miljanom Kulić, ali i odnosima koje je imao sa Marijom i Sinišom Kulić, njenim roditeljima, a ponajviše o odnosima sa drugim zadrugarima.

Ovi odgovodori su bili posebno zanimljivi jer se nagovještava da će Bebica biti ponovo učesnik sedme sezone zadruge kao i njegova bivša velika ljubav Miljana Kulić.

On nije imao zadrške u odgovaranju i ogovaranju svoje nesuđene tazbine. Ipak, mnogi su se pitali ima li neke istine u traču koji je kružio da je bio u intimnoj vezi i sa svojom nesuđenom taštom Marijom Kulić.

Njega je to direktno pitala voditeljkaa koja nije imala zadrške da ga pita ovako provokativno pitanje koje je svima bilo na jeziku, ali mnogi nisu imali smelosti da ga tako nešto pitaju.

Bebica je pokušao da stavi tačku na govorkanja o njegovoj, navodnoj, vezi sa Marijom i da potvrdi istinu da Marija nikad nije bila sa njim u vezi.

Pričali su mnogi da si sa Marijom bio u vezi – rekla je voditeljka.

– To je krenulo od “Zadruge 5” kada je Miljana rekla: “Ti kao da si u vezi s mojom majkom”. Tada je mene Marija branila i pričala sve najbolje o meni. To je budalaština, a priča je krenula od Miljane. Nema nikakve veze, to je stvarno jedna ozbiljna budalaština i glupost, piše Srbija Danas.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari