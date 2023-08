“ODJAVILA SAM GA SA ADRESE IZ NIŠA!” Marija Kulić bljuje vatru zbog Bebice – “Beskućnik i prevarant!”

Miljanina majka, Marija Kulić, koja je zdušno podržavala vezu svoje kćerke i Nenada sada se oglasila za “Blic” i otkrila da je nekadašnjeg zeta odjavila sa adrese stanovanja u Nišu.

– Istina je da sam mu dala 10.000 evra, njega smo čak i prijavili na adresu kod naše komšinice u Nišu. Išla sam juče kod nje, odjavili smo ga odatle, ne znam ja šta on može njoj da napravi. On nije imao pribivalište, njega su se svi odrekli, ko zna šta je on uradio svojoj porodici kad su ga odjavili sa adrese. Njemu na čast ovo što je uradio. Mi smo ga prihvatili kao člana porodice, nikad se nisam nadala da može ovako nešto da uradi. Mislim da on želi da uđe u rijaliti ponovo, a Miljana ga je proslavila. Za njega niko nije znao. Vidjet ćemo šta će biti sa novcem, valjda će nam vratiti – rekla je ona i nastavila:

– Toliko je ružno što ovako pljuje po nama sada, a sve smo uradili za njega. Stalno sam mu govorila da ide da viđa djecu, plakali su za njim, on je stalno lagao. Kad sam ga pitala što ih ne viđa, stalno mi je pričao neke priče – pa u Hrvatskoj su, pa nisu kod kuće. Žao mi je te djece. Ja sam odrasla bez oca, jedva sam čekala da dođe da se vidimo, znam kako je toj djeci koja su odrasla bez njega – rekla je Marija Kulić za “Blic”.

Kulićeva se dotakla i oca svog unuka Željka, Ivana Marinkovića, koji je kontakt sa svojim sinom ostvario u “Zadruzi 6”. Kako kaže, sve je bilo kratkog daha, te se ni Marinković ne sjeti svog djeteta onako kako bi trebalo.

– Ivan nije zvao da se čuje sa malim Željkom još od rođendana. Kada je vidio da sam se oglasila za medije on je odmah pozvao, a čuo je da Miljana gostuje u srijedu pa se odmah sjetio da pozove. Njemu se izgleda još uvijek nije probudio očinski instikt, ne znam šta bih rekla. On može da pozove svakog dana, zna da je Željko u vrtiću do 17 sati, ali ne vrijedi – rekla je ona.

Podsjetimo, nedavno je Miljana na svom Instagramu objavila sliku ugovora koji je navodno Nenad sklopio sa njenom majkom, a u kojem se obavezuje da će pozajmljeni novac vratiti.

– Evo za sve koji ne vjeruju. Dole piše Nenad Macanović iz Niša zbog toga što smo beskućnika, koji nije imao ni adresu stanovanja mi prijavili i odjavit ćemo ga u ponedjeljak. Čim je uzeo pare pobjegao je. Nema veze, moji roditelji su htjeli da mu pomognu jer nije plaćao djeci alimentaciju uopšte – napisala je Miljana nakon objavljenog ugovora, a potom dodala:

– Nije nas Nenad prevario, niti može. Nego smo mu dali iz sažaljenja da bi mogao da radi, da bi plaćao djeci svojoj alimentaciju, koju nije platio dijve godine. I mi smo loši ljudi? – pitala se Miljana.

