PROGOVORIO O LJETNJOJ ŠEMI SA ANĐELOM! Mensur bacio sve karte na sto: “Vidjeli smo se…” – opleo po Zvezdanu

Bivši zadrugar, Mensur Ajdarpašić, gostovao je u emisiji “Peremijera vikend specijal” i tom prilikom j eprogovorio o svom odnosu sa Anđelom Đuričić. Mnogi su ih povezivali da su imali ljetnju ljubavnu romansu između dvije sezone rijalitija, a sada je Mensur otkrio šta se dešavalo među njima.

– Tu smo sa nekim ko odlično poznaje Anđelu. Kaže da je spasilac ovih poznatih djevojaka. Odmah mi kaži, pisalo se da si bio sa Anđelom tokom leta u emotivnoj vezi – rekao je Nemanja.

– Mi nismo bili nikada u vezi… – krenuo je Mensur.

– Ja pouzdano znam da ste bili u šemi, to si mi izjavio, snimio sam na diktafonu – dodao je reporter.

– Što se tiče Anđele, proveli smo tokom ljeta neko vrijeme, sad, šta je tu dublje bilo, ne bih da pričam o tome. Ljudi mogu samo da procijene šta je bilo… Znate kako, bili smo u nekoj vrsti odnosa, e sad… Neka ljudi tumače šta je to bilo kada je bilo… Oženio je nisam, sva sreća (smijeh). Ne pamtim ga nešto poznato, ne razmišljam o tome. Bilo je tako kako je bilo dok smo bili dobri. Nismo se mnogo puta ni vidjeli tokom ljeta, dva puta i to je bilo sve. Ne bih posebno izdvojio taj odnos – dodao je Ajdarpašić.

– Što taj odnos nije opstao? – pitao je Nemanja.

– Smatrao sam da nije to to. Napolju se teško zaj… Unutra sam imao neke fatalne odnose kojih se stidim – dodao je Ajdarpašić.

– Kako ti se čini Anđelin odnos sa Zvezdanom? – pitao je Vujičić.

– Ne mogu da vjerujem da može djevojka toliko sebi da dopusti. Hajde kad muškarac pogriješi. Ali ona koja kaže za sebe da je pametna, inteligentna, da nema šanse da pogreši… Ne mogu da vjerujem da je dozvolila čovjeku tih godina i takvom profilu da joj priđe uopšte, ako važi za djevojku kakvom tvrdi da jeste. Pri tom, zna da on ima nekog, dopušta mu pristup i prisan odnos. Ako će pored takvog muškarca da bude srećna, onda neka joj je sa srećom. Djevojka treba da bira sa kakvim je muškarcem u vezi i da vodi računa o tim stvarima. Djevojka je ta koja treba da se čuva i pazi sa kim je u vezi. Ako je to priredio supruzi, šta će njoj da priredi? Još ima dijete iz prethodnog braka… Šta će sa njom u budućnosti? To je jako bitno za upoznavanje njega kao osobe. Zamislite da cijeli život provedete iza rešeteka, vi ne poznajete realni život – rekao je Mensur.

– Šta misliš o Milici, stalno te pominje? – pitao je Nemanja.

– Iskreno, malo me je i stid. Niko ne može da napravi grešku kao ja. Stidim se kompletnog učešća prethodnog. Žao mi je što sam dozvolio sebi da tako pristupim. Djevojka sebi da takve stvari dozvoli… Ne znam kako bih to nazvao, a da ne uvrijedim ženski rod. Užas, odron, nemam nijednu lijepu riječ. Ja sam dosta govorio kakva bi ona bila da mene nema, ispostavilo se tako. Sramota me je tog odnosa – istakao je Ajdarpašić.

– Da li bi nastavio odnos sa Anđelom kad izađe iz rijalitija? – pitao je Vujičić.

– Nikad u životu. Ne sa Anđelom, nego ni sa jednom djevojkom iz rijalitija. Ozbiljan odnos. Trenutno sam zauzet, tako da ne sigurno – poručio je Ajdarpašić, piše Srbija danas.

