NE SLUTI ŠTA MU SE SPREMA Maja i Ana kuju planove, Zvezdan će napraviti haos

Maja Marinković došla je kod Ane Ćurčić i Zorice Marković, te im je prepričala scenu od jutros iz izolacije.

-Bilo je to da ova njegova djevojka leži na mom čaršafu, Anđela – rekla je Maja.

-I šta si radila – pitala je Zorica.

-Ništa, rekla sam Zvezdanu: “Na šta to liči?”, on meni kaže da je čista djevojka i tako dalje – dodala je Maja.

-Legla je na Majinu posteljinu poslije svega – rekla je Ana.

-On je došao do mene i probudio i kao: “Ja hoću s tobom da razgovaram, hoćeš da dođeš u izolaciju”. Kaže on meni: “Jako je ružno to, igraš se. Samim tim što mene hvališ, ja neću da ispadam smiješan, da to radiš namjerno zbog Cara”. Ja mu kažem: “Ne znam u kojim si ti teorijama”. Rekla sam mu da ne gotivim njegovo ponašanje prema Ani, ali da njega gotivim. Kaže da će da spusti glavu sljedeći put, ja mu kažem: “Dobro, boli me k**ac” i on mi kaže: “Vidiš da te boli k**ac”…Na šta to liči da neko leži na mojoj posteljini – rekla je Maja.

-Koji je tvoj zaključak – pitala je Zorica.

-Ne znam, ni meni ništa nije jasno – rekla je Maja.

-Ko zna s kim on i šta priča – rekla je Ana.

-To njemu neko pumpa glavu ili ga ona keca za to – rekla je Zorica.

-Ja kada ti kažem: “Pusti”, ja ti kažem da ne ispadne kontra efekat – rekla je Ana, piše Alo.

