RAFALNA PALJBA PO ANI ĆURČIĆ! Zvezdanovi roditelji napali bivšu snajku – ona odbrusila: “Slavice sram te bilo!”

Produkcija je riješila da danas obraduje zadrugare i da im unese u Bijelu kuću poklone i čestitke koje su dobili od porodice. Zvezdanu Slavniću su stigle čestitke od oca, Moke Slavnića, i majke, Slavice Slavnić. Oboje su podržali njegovu ljubav sa Anđelom Đuričić i uputili teške riječi Ani Ćurčić, piše Srbija danas.

– Anđeli i tebi srećan Uskrs. I da još mnoge provedete zajedno. Molim te milion puta da kuliraš. Anđelu voli punim plućima, slušaj nju i Lepog Miću. Svi su uz nju, a pogotovo Slavica, sa kojom sam svakodnevno u kontaktu. Moja partnerka Tamara Nikezić, operska pevačica, bila je kod Slavice tri sata i ponela joj sve za dva meseca. Obe su se zaljubile jedna u drugu. Tamara je tvoja godište, svideće ti se. Garderoba je od Dragane i Bungiša, a od Tamare i mene klopa. Ne izvinjavaj se više Ani, a razlog ćeš čuti kad izađeš. Znam da mi veruješ svaku reč, samo mi veruj. Anđela, ljube te Moka i Tamara, kad god te ova nesrećna paćenica vređa, razbij je u paramparčad. Mnogo te pozdravljaju Džoni, Šmizla, 50 mojih drugova, Slavica, Tamara i na kraju tvoj cijeli život, otac. Maki moj – napisao je Moka, dok je Ana šokirano slušala.

– Dragi sine, da ti napišem par riječi, da vidiš da sam dobro. Gledam te do 2, 3 ujutru, dok ne pobijelim od gledanja. Pokušaj da se kontrolišeš. Znam da je teško kontrolisati se na monstruozne laži. Samo zagrli Anđelu. Žena misli da je svetica, užas. Misli na svoje zdravlja. Tvoje burne reakcije idu na njenu vodenicu, nemoj da misliš da je zlo u pravu – napisala je Slavica.

Zvezdan se zahvalio za podršku, priznao da je nervozan dok čeka Anđeline čestitke i likovao je što je njegovoj bivšoj supruzi Slavica okrenula leđa.

– Mnogo me više zanima Anđelina čestitka, ja sam čovjek od 46 godina, samo me to njeno brine. Nervozan sam oprostite, hvala svima – rekao je Zvezdan.

– Presrećna sam što su nas podržali i vide da smo na dobrom putu – rekla je Anđela.

Zatim je Ana prokomentarisala ove čestitke.

– Svako ima svoj obraz i treba da je bude sramota – rekla je Ana.

– Tebe treba da bude sramota, sram te bilo – odbrusio je Zvezdan.

– Slavica mi je najbolnija. Moka je nikakav otac i deda. On se sad poziva da mi priča ovdje da je dobar otac. A za Slavicu sam u šoku. Samo bih da vidim rukopis! Hvala joj na svemu, ne kajem se što sam bila uz nju – poručila je Ćurčićeva, piše Srbija danas.

