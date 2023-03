NARIČE U SUZAMA KAO KLINKA OD 13 GODINA – Ana se slomila nakon što je saznala šta je Zvezdan uradio sa Anđelom

Na klipu koji je pušten prikazan tokom emisije Gledanje snimaka je snimak sa žurke na kojoj su Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić plesali uz pjesmu Ace Pejovićs, a Ana Ćurčić je otkrila da je baš tu pjesmu Zvezdan posvetio njoj.

– On je meni pjevao tu pesmu, a ovo nije ljubomora. On je meni ovde tako jadan, moja drugarica i ja smo ga prozvali jadov, ja sam njega čak i gađala tada. On zna sve to. Naš dio je : “Evo ima godina, kako mi te nema, tebi kao dan ili dva meni kao vijek, a on je meni pjevao kao pet jer je bio četiri godine u zatvoru – rekla je Ana.

– Nije to naša pesma, ja tu pjesmu volim i neću je pevati . Jesam ja pevao kao pet, ali ima toliko pjesma, ali njoj nikada nisam pjevao to – rekao je Zvezdan.

– Sram te bilo, lažovu – dodala je Ana.

– Pjesma kao pjesma, meni je to normalno, i da je pjevao njoj, sada pjeva meni jer je sa mnom u vezi. Sada se objašnjava Mićino i Filipovo izlaganje ima smisla, čim je ona njega gađala nakon toga. Ja ne mislim da je greška što je Zvezdan prišao da razgovara sa njom, ja sam to shvatila lijepo. Ona je dobila tračak nade tada kada su on i ona pričali pa ga je gađala cigaretama – rekla je Anđela.

– Je l realno da ona ovo izgovara. Meni nije jasno gdje ti je svijest, obraz – upitala je Ana.

– Ovdje imam ja mnogo stvari koje znam ali ćutim, ali ako propričam ja – pretila je Anđela.

– Ja ovdje moram da ćutim jer sam uradio jednu lošu stvar, mene ta priča ne zanima, a ona je promijenila od ulaska toliko priča, ja sam je provalio ja je znam. nama je sada bolje da budemo loši nego da budemo dobri pa da se svađamo ovdje – dodao je Zvezdan.

– Ovaj čovjek je prišao meni ljudski, a kada se desi nešto što njemu odgovara, njemu smeta nova Ana koja priča i ima stav i mišljenje. – govorila je Ana, ali joj ZVezdan nije dao da priča.

– Ona ne zna gdje je, moja Ana je imala stav, a ova nema. Ne može meni tako, ja je znam, ona je sada povrijeđena i pokušava da pravi žrtvu od sebe – rekao je Zvezdan.

– Ma ne se*i bolesniku jedan – dodala je Ana.

– Ja mislim da ona njega ne voli, ali se vidi da je bila tužna ovdje – rekao je Ivan,.

– On pokušava sebe da opere ali mu ne ide. On je otišao iz kuće prije pet mjeseci za nešto naše, i šta je uradio. On sada kao meni pomaže, ne, ne pomaže mi, ja sam žena koja može da trpi toliko, a rekla sam mu samo da me ne izdaš, kao što je njegova bila ti ćeš mene ostaviti, a sve je bilo drugačije – rekla je Ana,.

– Meni je na klipu Anino ponašanje poražavajuće. Zvezdan pjeva pjesmu, ona kaže da nema veze sa njim, a ona ne može da prihvati da on ne želi da bude sa njom. – rekla je Marija.

– Ja znam da nije ljubomora, vidjelo se da je Zvezdan i gledao u nju, ali ona se opustila i to joj je zamereno – rekla je Zorica.

– Što si se sprdala ? – upitao je Zvezdan.

– Imam prava, pa imam i ja prava da radim šta hoću, ja tebe ne mrzim, a stojim iza svojih riječi. Meni je svaka emisija teška – rekla je Ana.

– Sve pjesme koje ona misli da je vezalo njih dvoje, on sada pjeva sa drugom ženom, to je njen problem – rekao je Mića.

– Je l slušate vi šta vi pričate, ja sam pet mjeseci gledala njega – plakala je Ana.

– Ljudi teško joj je, razumite to, normalno je to da bude nekad raspoložena – rekla je Zorica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari